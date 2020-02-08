Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед началом заключительного матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» поделился ожиданиями от встречи и ответил на вопросы журналистов.

— Логика выбора стартового сочетания сегодня? Для меня не очень важно, что журналисты хотят, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — Нам важно то, какие задачи стоят перед нами. Стартовый состав изменен по сравнению с предыдущими двумя матчами. Соболев или Понсе на острие? Понсе не играл в последнем матче, потому что у него были проблемы. Поэтому ему нужны игровые минуты, возможно, что он сыграет больше, чем тайм. До начала чемпионата еще так много времени, никаких тактических схем мы не преследуем. В общем, мы улучшили тактические моменты во многом: в прессинге, контрпрессинге, как поджимать, как работать при высоком прессинге соперника... Много удадалось уже натренировать, время сборов позволяет. Работа идет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Партизан».