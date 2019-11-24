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Доменико Тедеско: «Мяч не шел в ворота, поэтому важно было не пропустить»

16:13
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничью с «Уралом» (0:0) в матче чемпионата России. По его словам, команда не смогла реализовать многие голевые моменты.

— Сегодня мяч не шел в ворота, поэтому важно было не пропустить. Поэтому считаю, что это очко можно занести в актив, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Тедеско. — Не сказал бы, что очень хорошие чувства после игры остались, потому что моментов для взятия ворот было много.

Урал — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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