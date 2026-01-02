Дочь Никиты Симоняна: «Папа не хотел, чтобы трибуне спартаковского стадиона присвоили его имя при жизни»

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» вспомнила церемонию прощания с отцом на «Лукойл-Арене».

Экс-футболист и тренер «Спартака» ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

— Правильно ли понимаю, что он сам озвучил последнюю волю — чтобы с ним прощались на спартаковском стадионе?

— Он всегда думал, что прощание будет проходить в манеже (там провожали и Николая Петровича Старостина, и Игоря Нетто, и Федора Черенкова, и многих других спартаковцев. — Прим. И.Р.). Но тогда и стадиона не было. Когда бывал в манеже, говорил: «Вот здесь я буду лежать и со мной будут прощаться». А когда все случилось, «Спартак» решил, что по масштабу личности панихида должна проходить на стадионе.

— Как вам далась речь, когда трибуне А присвоили имя Никиты Симоняна?

— Очень тяжело, потому что это было сразу после похорон. Особо не готовилась — просто говорила то, что шло от души. Как папа выражался — «на морально-волевых». Его закалка.

— Часто спрашивают, почему трибуне не присвоили его имя при жизни.

— Он сам не хотел. Папа был очень скромным человеком.

— Клуб предлагал?

— По-моему, да. Александр Багратович (Мирзоян. — Прим. И.Р.) что-то такое мне говорил.

— Со стадиона после прощания гроб провожали под My Way Фрэнка Синатры в саксофонном исполнении. Это тоже была воля Никиты Павловича?

— Он просто очень любил эту композицию и говорил об этом Александру Багратовичу. Я была в таком состоянии, что даже не сразу поняла, что это живое исполнение. Думала — запись, а оказалось, что на стадион пригласили саксофониста. Это очень трогательно.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР.