Дочь Никиты Симоняна рассказала о последних днях жизни великого отца
Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о последних днях жизни отца.
Экс-футболист и тренер «Спартака» ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.
— Читал слова Вячеслава Колоскова, что за несколько дней до смерти Никиту Павловича госпитализировали с переломом ноги. Это правда?
— К сожалению, так и произошло. Он упал на ровном месте, прямо в квартире. Та самая нога, которая начала отказывать, и не выдержала. Я была дома, но буквально на минуту вышла из комнаты. Простить себе этого не могла.
— Да господи, кто мог такое предугадать...
— Конечно, разумом это понимаю... Но мне казалось, что если бы я была в комнате, то этого не произошло бы. Очень переживала и продолжаю переживать. Когда вернулась — он уже лежал на полу. Один раз похожая ситуация уже была, но тогда обошлось.
Сразу вызвали скорую, но обезболить не могли. Сделали еще один укол сильного обезболивающего... Уже в машине скорой врач просил: «Никита Павлович, рассказывайте что-нибудь, не засыпайте». И папа вдруг начал описывать случай в польском Хожуве. Он и раньше его вспоминал, но в этот раз — иначе, с новыми подробностями.
— Что за случай?
— В мае 1983 года сборная СССР играла там отборочный матч чемпионата Европы. Тогда отношения между странами были сложные, в Польше действовало военное положение, болельщики были настроены агрессивно. На стадионе стоял страшный гвалт. Первый тайм проиграли — 0:1. Главным тренером сборной СССР был Лобановский, папа — начальником команды и руководителем делегации. В перерыве Валерий Васильевич плохо себя почувствовал и попросил папу поговорить с ребятами. Видимо, на игроков сильно давила обстановка.
Папа зашел в раздевалку. Он был интеллигентным человеком и никогда себе такого не позволял, но тогда сказал очень резко — что-то вроде: «Ну что, признайтесь, обосрались?». Звучало, как он говорил, грубовато — но команду удалось встряхнуть. После перерыва инициатива перешла к нашей команде, и матч закончился 1:1. И Лобановский потом отметил: «Никита Павлович, как вы им хорошо сказали!».
Папа всегда рассказывал эту историю, копируя Лобановского. И вот уже в скорой помощи он вдруг сказал: «Я вспоминаю Хожув». — «Почему?» — «Ты представляешь, Лобановский мне в перерыве говорит: «Никита, я никакой, я никакой!». Раньше он этих слов не произносил. Видимо, в тот момент сравнивал свое состояние с тем, в котором тогда оказался Валерий Васильевич.
— До больницы Никита Павлович был в сознании?
— Да. А там уже трудно сказать, от чего именно, но стало резко падать давление, и его поместили в реанимацию. Сердце начало подводить. Сначала нас туда пустили. А папа очень не любил лечиться. К нему стали подключать датчики для кардиограммы, а он все время их срывал и говорил: «Не надо меня лечить, дайте мне стопку!».
— Стопку?
— Да, водки. У нас до последнего была традиция: за каждым обедом — одна, иногда две стопки. Обед проходил в одно и то же время и был ритуалом. Я приносила папины любимые котлеты и долму. Старалась, а папе нравилось, как я готовлю. Всегда за столом общались, что-то вспоминали. И обязательно он выпивал одну-две стопки. Иногда даже третью.
— Врачи, естественно, никакой стопки не дали?
— Нет, конечно. Все это до сих пор у меня перед глазами. Потом уже нас попросили выйти и больше в реанимацию не пускали. Была остановка сердца, и его запускали заново. А еще через день сердце остановилось окончательно.
— То есть попрощаться вас не пустили?
— Нет. Как я понимаю, папа все это время уже был без сознания. Последнее, что я слышала, как раз и были те слова про стопку...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1