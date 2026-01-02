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Дочь Никиты Симоняна рассказала о последних днях жизни великого отца

Игорь Рабинер
Обозреватель

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о последних днях жизни отца.

Экс-футболист и тренер «Спартака» ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

— Читал слова Вячеслава Колоскова, что за несколько дней до смерти Никиту Павловича госпитализировали с переломом ноги. Это правда?

— К сожалению, так и произошло. Он упал на ровном месте, прямо в квартире. Та самая нога, которая начала отказывать, и не выдержала. Я была дома, но буквально на минуту вышла из комнаты. Простить себе этого не могла.

— Да господи, кто мог такое предугадать...

— Конечно, разумом это понимаю... Но мне казалось, что если бы я была в комнате, то этого не произошло бы. Очень переживала и продолжаю переживать. Когда вернулась — он уже лежал на полу. Один раз похожая ситуация уже была, но тогда обошлось.
Сразу вызвали скорую, но обезболить не могли. Сделали еще один укол сильного обезболивающего... Уже в машине скорой врач просил: «Никита Павлович, рассказывайте что-нибудь, не засыпайте». И папа вдруг начал описывать случай в польском Хожуве. Он и раньше его вспоминал, но в этот раз — иначе, с новыми подробностями.

— Что за случай?

— В мае 1983 года сборная СССР играла там отборочный матч чемпионата Европы. Тогда отношения между странами были сложные, в Польше действовало военное положение, болельщики были настроены агрессивно. На стадионе стоял страшный гвалт. Первый тайм проиграли — 0:1. Главным тренером сборной СССР был Лобановский, папа — начальником команды и руководителем делегации. В перерыве Валерий Васильевич плохо себя почувствовал и попросил папу поговорить с ребятами. Видимо, на игроков сильно давила обстановка.

Папа зашел в раздевалку. Он был интеллигентным человеком и никогда себе такого не позволял, но тогда сказал очень резко — что-то вроде: «Ну что, признайтесь, обосрались?». Звучало, как он говорил, грубовато — но команду удалось встряхнуть. После перерыва инициатива перешла к нашей команде, и матч закончился 1:1. И Лобановский потом отметил: «Никита Павлович, как вы им хорошо сказали!».

Папа всегда рассказывал эту историю, копируя Лобановского. И вот уже в скорой помощи он вдруг сказал: «Я вспоминаю Хожув». — «Почему?» — «Ты представляешь, Лобановский мне в перерыве говорит: «Никита, я никакой, я никакой!». Раньше он этих слов не произносил. Видимо, в тот момент сравнивал свое состояние с тем, в котором тогда оказался Валерий Васильевич.

— До больницы Никита Павлович был в сознании?

— Да. А там уже трудно сказать, от чего именно, но стало резко падать давление, и его поместили в реанимацию. Сердце начало подводить. Сначала нас туда пустили. А папа очень не любил лечиться. К нему стали подключать датчики для кардиограммы, а он все время их срывал и говорил: «Не надо меня лечить, дайте мне стопку!».

— Стопку?

— Да, водки. У нас до последнего была традиция: за каждым обедом — одна, иногда две стопки. Обед проходил в одно и то же время и был ритуалом. Я приносила папины любимые котлеты и долму. Старалась, а папе нравилось, как я готовлю. Всегда за столом общались, что-то вспоминали. И обязательно он выпивал одну-две стопки. Иногда даже третью.

— Врачи, естественно, никакой стопки не дали?

— Нет, конечно. Все это до сих пор у меня перед глазами. Потом уже нас попросили выйти и больше в реанимацию не пускали. Была остановка сердца, и его запускали заново. А еще через день сердце остановилось окончательно.

— То есть попрощаться вас не пустили?

— Нет. Как я понимаю, папа все это время уже был без сознания. Последнее, что я слышала, как раз и были те слова про стопку...

Никита Симонян и&nbsp;его дочь Виктория на&nbsp;98-м дне рождения Никиты Павловича в&nbsp;2024 году.«Папа говорил: «Я умру в майке «Спартака». Пронзительный рассказ дочери Никиты Симоняна

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Никита Симонян
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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