Дочь Черенкова призналась, что ревновала отца к футболу

Анастасия Черенкова, дочь бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова, рассказала, что ревновала отца к футболу в детстве.

«Мы вместе практически никогда не смотрели матчи. В детстве я очень ревновала отца к футболу, потому что мне казалось, что футбол отнимает у меня его. Сам он никогда не хотел, чтобы его дети профессионально занимались спортом, потому что он знал, что это такое. Не знаю, отдам ли я своего ребенка в какой-то спорт, если у него будут способности и желание, то все возможно», — цитирует Черенкову ТАСС.

28 октября в Москве состоялась премьера фильма «Федя. Народный футболист».