Дочь Черенкова о фильме в честь отца: «Хотелось отразить его доброту и душу»

Анастасия Черенкова — дочь бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова — ответила на вопросы о фильме в честь отца.

— Какие моменты из жизни Федора Черенкова хотелось бы отобразить?

— Прежде всего хотелось бы отобразить его доброту, его душу. Показать человека! Футбол важен, но папы мне не хватало больше. Он всегда был на сборах. Мама дала календарик, где я помечала крестиками, когда папы не было дома. Получался почти целый год. Папы не хватало. Авторы фильма? Мы познакомились, общаемся продолжительное время. Я абсолютно доверяю этим ребятам. То, что они делают — для меня что-то необыкновенное. Не сомневаюсь, что фильм получится таким, каким должен быть. Когда я читала сценарий фильма — искренне рыдала. Перечитывала его снова и снова. Надеюсь, что он тронет любителей футбола, любителей папы.