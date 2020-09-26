До тройки лучших снайперов чемпионата Дзюбе осталось три гола

Артем Дзюба оформил хет-трик в матче девятого тура чемпионата России против «Уфы» и довел результативный счет в высшем дивизионе до 124 голов. От занимающего третье место в списке снайперов турнира Дмитрия Кириченко капитана «Зенита» отделяет три мяча, от Александра Кержакова — 15, от Олега Веретенникова — 19.

Партнер Дзюбы по атаке Сердар Азмун дважды поразил ворота Александра Беленова и поднялся в снайперском списке на 24-е место, обогнав Ари и сравнявшись с экс-зенитовцем Александром Кокориным. Среди главных бомбардиров-легионеров лиги иранец по-прежнему четвертый, но от ивуарийца Сейду Думбья он отстает всего на мяч, а от португальца Данни — на 3.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок Годы Матчи Голы 1. Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274 143 2. Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340 139 3. Дмитрий Кириченко 1998-2013 377 127 4. Артем Дзюба 2006-н.в. 343 124 5. Дмитрий Лоськов 1992-1993, 1995-2012, 2017 453 120 6. Роман Павлюченко 2008-2008, 2012-2017 309 104 7. Сергей Семак 1993-2004, 2006-2013 456 102 8. Андрей Тихонов 1992-2004, 2007-2008, 2011 346 98 9. Игорь Семшов 1996-2014 433 98 10. Валерий Есипов 1992-2007 390 88 11. Егор Титов 1995-2008 390 87 12. Вагнер Лав 2004-2013 169 85 16. Федор Смолов 2007-н.в. 234 77 20. Данни 2008-2017 270 68 22. Сейду Думбья 2010-2015 108 66 24. Сердар Азмун 2013-н.в. 178 65 25. Александр Кокорин 2008-н.в. 245 65 26. Ари 2010-н.в. 216 64

Дзюба стал 14-м игроком, которому удалось добраться до отметки 60 голов в составе одного клуба. Из зенитовцев это удалось только Александру Кержакову. По три таких бомбардира у «Спартака», ЦСКА и «Ротора», два — у «Локомотива», один — у «Динамо». Рекорд по мячам за команду у Олега Веретенникова, на счету которого 141 точный удар в составе «Ротора».

Футболисты, забившие 60 голов в составе одной команды в чемпионате России

Игрок Клуб Матчи Голы Олег Веретенников Ротор 247 141 Александр Кержаков Зенит 289 120 Дмитрий Лоськов Локомотив 322 99 Егор Титов Спартак 324 86 Вагнер Лав ЦСКА 169 85 Валерий Есипов Ротор 349 84 Дмитрий Сычев Локомотив 224 72 Роман Павлюченко Спартак 141 69 Андрей Тихонов Спартак 192 68 Сергей Семак ЦСКА 282 68 Олег Терехин Динамо 146 67 Владимир Нидергаус Ротор 168 67 Сейду Думбья ЦСКА 108 66 Артем Дзюба Зенит 134 60

По голам в российских чемпионатах Дзюба сегодня обогнал лидера клуба 2000-х Андрея Аршавина, на счету которого 58 мячей. Он уступает только Александру Кержакову, который отличился 120 раз. Азмун забил 31-й и 32-й голы и укрепился на седьмом месте в бомбардирской гонке. Иранец вплотную приблизился к к украинцу Александру Спиваку, который выступал в Санкт-Петербурге с 2000 по 2006 год. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России