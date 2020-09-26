До тройки лучших снайперов чемпионата Дзюбе осталось три гола
Артем Дзюба оформил хет-трик в матче девятого тура чемпионата России против «Уфы» и довел результативный счет в высшем дивизионе до 124 голов. От занимающего третье место в списке снайперов турнира Дмитрия Кириченко капитана «Зенита» отделяет три мяча, от Александра Кержакова — 15, от Олега Веретенникова — 19.
Партнер Дзюбы по атаке Сердар Азмун дважды поразил ворота Александра Беленова и поднялся в снайперском списке на 24-е место, обогнав Ари и сравнявшись с экс-зенитовцем Александром Кокориным. Среди главных бомбардиров-легионеров лиги иранец по-прежнему четвертый, но от ивуарийца Сейду Думбья он отстает всего на мяч, а от португальца Данни — на 3.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
2. Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
3. Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
127
|
4. Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
343
|
124
|
5. Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
6. Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
7. Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
8. Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
9. Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
10. Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
|
11. Егор Титов
|
1995-2008
|
390
|
87
|
12. Вагнер Лав
|
2004-2013
|
169
|
85
|
16. Федор Смолов
|
2007-н.в.
|
234
|
77
|
20. Данни
|
2008-2017
|
270
|
68
|
22. Сейду Думбья
|
2010-2015
|
108
|
66
|
24. Сердар Азмун
|
2013-н.в.
|
178
|
65
|
25. Александр Кокорин
|
2008-н.в.
|
245
|
65
|
26. Ари
|
2010-н.в.
|
216
|
64
Дзюба стал 14-м игроком, которому удалось добраться до отметки 60 голов в составе одного клуба. Из зенитовцев это удалось только Александру Кержакову. По три таких бомбардира у «Спартака», ЦСКА и «Ротора», два — у «Локомотива», один — у «Динамо». Рекорд по мячам за команду у Олега Веретенникова, на счету которого 141 точный удар в составе «Ротора».
Футболисты, забившие 60 голов в составе одной команды в чемпионате России
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
247
|
141
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
289
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
322
|
99
|
Егор Титов
|
Спартак
|
324
|
86
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Валерий Есипов
|
Ротор
|
349
|
84
|
Дмитрий Сычев
|
Локомотив
|
224
|
72
|
Роман Павлюченко
|
Спартак
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
192
|
68
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
282
|
68
|
Олег Терехин
|
Динамо
|
146
|
67
|
Владимир Нидергаус
|
Ротор
|
168
|
67
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
134
|
60
По голам в российских чемпионатах Дзюба сегодня обогнал лидера клуба 2000-х Андрея Аршавина, на счету которого 58 мячей. Он уступает только Александру Кержакову, который отличился 120 раз. Азмун забил 31-й и 32-й голы и укрепился на седьмом месте в бомбардирской гонке. Иранец вплотную приблизился к к украинцу Александру Спиваку, который выступал в Санкт-Петербурге с 2000 по 2006 год. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
134
|
60
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
49
|
32
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
30
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29