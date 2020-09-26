РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

До тройки лучших снайперов чемпионата Дзюбе осталось три гола

19:25
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Артем Дзюба оформил хет-трик в матче девятого тура чемпионата России против «Уфы» и довел результативный счет в высшем дивизионе до 124 голов. От занимающего третье место в списке снайперов турнира Дмитрия Кириченко капитана «Зенита» отделяет три мяча, от Александра Кержакова — 15, от Олега Веретенникова — 19.

Партнер Дзюбы по атаке Сердар Азмун дважды поразил ворота Александра Беленова и поднялся в снайперском списке на 24-е место, обогнав Ари и сравнявшись с экс-зенитовцем Александром Кокориным. Среди главных бомбардиров-легионеров лиги иранец по-прежнему четвертый, но от ивуарийца Сейду Думбья он отстает всего на мяч, а от португальца Данни — на 3.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

1. Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

2. Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

3. Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

127

4. Артем Дзюба

2006-н.в.

343

124

5. Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

6. Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

7. Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

8. Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

9. Игорь Семшов

1996-2014

433

98

10. Валерий Есипов

1992-2007

390

88

11. Егор Титов

1995-2008

390

87

12. Вагнер Лав

2004-2013

169

85

16. Федор Смолов

2007-н.в.

234

77

20. Данни

2008-2017

270

68

22. Сейду Думбья

2010-2015

108

66

24. Сердар Азмун

2013-н.в.

178

65

25. Александр Кокорин

2008-н.в.

245

65

26. Ари

2010-н.в.

216

64

Дзюба стал 14-м игроком, которому удалось добраться до отметки 60 голов в составе одного клуба. Из зенитовцев это удалось только Александру Кержакову. По три таких бомбардира у «Спартака», ЦСКА и «Ротора», два — у «Локомотива», один — у «Динамо». Рекорд по мячам за команду у Олега Веретенникова, на счету которого 141 точный удар в составе «Ротора».

Футболисты, забившие 60 голов в составе одной команды в чемпионате России

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор

247

141

Александр Кержаков

Зенит

289

120

Дмитрий Лоськов

Локомотив

322

99

Егор Титов

Спартак

324

86

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Валерий Есипов

Ротор

349

84

Дмитрий Сычев

Локомотив

224

72

Роман Павлюченко

Спартак

141

69

Андрей Тихонов

Спартак

192

68

Сергей Семак

ЦСКА

282

68

Олег Терехин

Динамо

146

67

Владимир Нидергаус

Ротор

168

67

Сейду Думбья

ЦСКА

108

66

Артем Дзюба

Зенит

134

60

По голам в российских чемпионатах Дзюба сегодня обогнал лидера клуба 2000-х Андрея Аршавина, на счету которого 58 мячей. Он уступает только Александру Кержакову, который отличился 120 раз. Азмун забил 31-й и 32-й голы и укрепился на седьмом месте в бомбардирской гонке. Иранец вплотную приблизился к к украинцу Александру Спиваку, который выступал в Санкт-Петербурге с 2000 по 2006 год. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-н.в.

134

60

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Сердар Азмун

2019-н.в.

49

32

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Роман Широков

2008-2013

130

29

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир