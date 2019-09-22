«Дмитрий Валерьич, нам пора прощаться». Реакция динамовцев после третьего гола «Сочи»

? «Дмитрий Валерьич, нам пора прощаться»



Болельщики «Динамо» после третьего пропущенного гола в матче с «Сочи» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова подать в отставку. pic.twitter.com/rR9FyGtZsS