«Дмитрий Валерьич, нам пора прощаться». Реакция динамовцев после третьего гола «Сочи»
15:56
Болельщики «Динамо» после третьего пропущенного гола в матче с «Сочи» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова подать в отставку.
Московский клуб проиграл «Сочи» со счетом 2:3. (Ярослав Сусов)
? «Дмитрий Валерьич, нам пора прощаться»— СЭ Футбол (@se_football) September 22, 2019
Болельщики «Динамо» после третьего пропущенного гола в матче с «Сочи» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова подать в отставку. pic.twitter.com/rR9FyGtZsS
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