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«Дмитрий Валерьич, нам пора прощаться». Реакция динамовцев после третьего гола «Сочи»

15:56
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Болельщики «Динамо» после третьего пропущенного гола в матче с «Сочи» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова подать в отставку.

Московский клуб проиграл «Сочи» со счетом 2:3. (Ярослав Сусов)

«Вы второй сезон стараетесь, дайте результат!» Перепалка фанатов «Динамо» и вратаря Игоря Лещука

«Это не годится, уйди, Валерьич!» Болельщики «Динамо» — Хохлову

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей

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