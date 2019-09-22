«Это не годится, уйди, Валерьич!» Болельщики «Динамо» — Хохлову
14:58
Болельщики «Динамо» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова покинуть свой пост после пропущенного гола в матче с «Сочи».
На 32-й минуте в ворота бело-голубых забил Антон Заболотный. (Ярослав Сусов)
? «Это не годится, уйди, Валерьич!»— СЭ Футбол (@se_football) September 22, 2019
Болельщики «Динамо» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова покинуть свой пост после пропущенного гола в матче с «Сочи»
На 32-й минуте в ворота бело-голубых забил Антон Заболотный pic.twitter.com/xmgrQwknNB
Заболотный вывел «Сочи» вперед в матче с «Динамо»
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