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«Это не годится, уйди, Валерьич!» Болельщики «Динамо» — Хохлову

14:58
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Болельщики «Динамо» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова покинуть свой пост после пропущенного гола в матче с «Сочи».

На 32-й минуте в ворота бело-голубых забил Антон Заболотный. (Ярослав Сусов)

Заболотный вывел «Сочи» вперед в матче с «Динамо»

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей

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