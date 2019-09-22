? «Это не годится, уйди, Валерьич!»



Болельщики «Динамо» призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова покинуть свой пост после пропущенного гола в матче с «Сочи»



На 32-й минуте в ворота бело-голубых забил Антон Заболотный pic.twitter.com/xmgrQwknNB