Тарасов обратился к Гильерме по поводу прощального матча: «Ты телефон забыл? Пиши, приду, забью тебе пенальти»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» оценил идею проведения прощального матча экс-вратаря железнодорожников Гильерме.

«Общаемся с Гильерме, он звал меня на медийный турнир. Знаю, что он еще хочет поиграть в медиалиге. Может, где-то еще его увидим. Прощальный матч? Меня не приглашали еще. Вот и обращаюсь к Гиле. Ты что, обалдел? Телефон забыл? Пиши, приду, забью тебе пенальти», — сказал Тарасов «СЭ».

В марте «Локомотив» объявил, что в сентябре состоится прощальный матч бывшего голкипера команды Гильерме.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в рамках празднования Дня «Локомотива».