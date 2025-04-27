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Тарасов обратился к Гильерме по поводу прощального матча: «Ты телефон забыл? Пиши, приду, забью тебе пенальти»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» оценил идею проведения прощального матча экс-вратаря железнодорожников Гильерме.

«Общаемся с Гильерме, он звал меня на медийный турнир. Знаю, что он еще хочет поиграть в медиалиге. Может, где-то еще его увидим. Прощальный матч? Меня не приглашали еще. Вот и обращаюсь к Гиле. Ты что, обалдел? Телефон забыл? Пиши, приду, забью тебе пенальти», — сказал Тарасов «СЭ».

В марте «Локомотив» объявил, что в сентябре состоится прощальный матч бывшего голкипера команды Гильерме.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в рамках празднования Дня «Локомотива».

Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
Татьяна Тарасова
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 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
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 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
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 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
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15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
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