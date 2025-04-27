Круговой назвал ромб главной причиной успеха ЦСКА этой весной

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах армейцев во второй половине сезона.

— За счет чего ЦСКА становится лучшей командой весны? Николич, психология, работы команды?

— Это ромб! (смеется). Никто не понимает из команд-соперников, как его взломать. Поэтому у нас и все получается, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.