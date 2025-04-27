«Химки» встретятся с «Акроном» в 26-м туре чемпионата России в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на «Арене Химки» в Химках. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «Акрон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)

По итогам 25-ти туров премьер-лиги команда из Химок набрала 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти с 28 баллами идет на девятой строчке чемпионата.

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