Дмитрий Сенников: «Если бы Дзюба и Азмун вышли бы с первых минут, это был бы другой футбол»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

— Все закончилось нулевой ничьей, но по содержанию игра получилась интересной, никто не хотел уступать, — начал Сенников. — Видно, что сборы прошли не зря, все хорошо готовы. Никто не ошибался, поэтому было не так много моментов.

— Сказалось отсутствие забивных игроков?

— Конечно, если бы Дзюба и Азмун вышли бы с первых минут, это был бы другой футбол. Эти два ключевых нападающих «Зенита» меняют всю тактику. Без них питерцы выглядели по-другому. У «Локомотива» ничего не изменилось: команда старалась действовать вторым номером, использовать контратаки, дальние удары, стандарты. Мне понравилось, что в центре поля было много единоборств, и большинство выигрывал «Локо». Хорош Магкеев — у него получился полноценный дебют.

— Многие не понимали, почему Семин давал шанс Станиславу...

— У Магкеева очень хорошие физические данные. Парень перспективный, и за счет игровой практики он должен набирать опыт. Если будет чаще появляться в основном составе, то может повторить путь Баринова.

Дмитрий Сенников: «Удаление Семина зажгло огонь в «Локо»