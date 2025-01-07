Камоцци: «Промес оставил яркий след в истории «Спартака»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вклад экс-нападающего Квинси Промеса в достижения красно-белых.

«Промес оставил яркий след в истории «Спартака», он любимец болельщиков. Легенда ли он «Спартака»? Думаю, нет», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

33-летний Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год.