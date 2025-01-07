Камоцци: «Промес оставил яркий след в истории «Спартака»
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вклад экс-нападающего Квинси Промеса в достижения красно-белых.
«Промес оставил яркий след в истории «Спартака», он любимец болельщиков. Легенда ли он «Спартака»? Думаю, нет», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.
33-летний Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год.
Источник: «РБ Спорт»
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|4
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|7
|8
|22-35
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|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
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|18
|2
|7
|9
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|1
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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