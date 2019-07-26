Дмитрий Парфенов: "В первом тайме у нас не было души. Медные трубы - это тоже испытание"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

- Первый тайм провальный. Не хватило нам души в первом тайме – то, что было у "Динамо", во втором тайме вернулись, но было уже 0:2. Что не получалось? Медленное движение мяча, не было страсти, агрессии – то, о чем просили. Это и сыграло роль в первом тайме.

- Турнирная таблица не давила?

- Это как раз вопрос про первый тайм. Медные трубы - это тоже испытание. Это урок для нас, надо сделать выводы, все в наших руках.

- Как оцените действия Эль-Кабира?

- По индивидуальным моментам мы уже поговорили. Не люблю выделять кого-то, это дело раздевалки.

- Что скажете о Чернове?

- Ничего. (Александр Рогулев)

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