Дмитрий Парфенов ответил, видит ли он у Станковича перспективы в «Спартаке»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» ответил на вопрос, видит ли он у Деяна Станковича перспективы как у главного тренера красно-белых.

— Видите ли у Деяна Станковича еще какую-то способность изменить команду к лучшему?

— Мне сложно говорить, какие требования он предъявляет к игрокам и как те их выполняют. Но все мы, тренеры, зависим от результатов. Сейчас они не лучшие. А насколько хватит терпения как у руководства, так и у самого тренерского штаба, вопрос не ко мне. Это уже прослеживается и из последних высказываний самого Станковича.

— Многие предполагают, что от матча «Спартак» — «Зенит» зависит судьба не только серба, но даже и Семака. Согласны?

— Когда речь идет о таких клубах, всегда будут говорить подобные вещи. Это не тот результат, которого ожидали все: и с одной стороны, и с другой. Были бы другие фамилии, но те же показатели, звучало бы то же самое. Но такое хорошее давление и должно быть в топ-клубах любой страны. Тренер же (Станкович. — Прим. И.Р.) сказал нам, что он готов к давлению. Посмотрим! — сказал Парфенов «СЭ».