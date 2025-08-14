Футбол
14 августа, 14:35

Дмитрий Парфенов ответил, видит ли он у Станковича перспективы в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» ответил на вопрос, видит ли он у Деяна Станковича перспективы как у главного тренера красно-белых.

— Видите ли у Деяна Станковича еще какую-то способность изменить команду к лучшему?

— Мне сложно говорить, какие требования он предъявляет к игрокам и как те их выполняют. Но все мы, тренеры, зависим от результатов. Сейчас они не лучшие. А насколько хватит терпения как у руководства, так и у самого тренерского штаба, вопрос не ко мне. Это уже прослеживается и из последних высказываний самого Станковича.

— Многие предполагают, что от матча «Спартак» — «Зенит» зависит судьба не только серба, но даже и Семака. Согласны?

— Когда речь идет о таких клубах, всегда будут говорить подобные вещи. Это не тот результат, которого ожидали все: и с одной стороны, и с другой. Были бы другие фамилии, но те же показатели, звучало бы то же самое. Но такое хорошее давление и должно быть в топ-клубах любой страны. Тренер же (Станкович. — Прим. И.Р.) сказал нам, что он готов к давлению. Посмотрим! — сказал Парфенов «СЭ».

Дмитрий Парфенов.«Сегодняшнему «Спартаку» не хватает понятной вертикали, единства и чувства семьи». Интервью Дмитрия Парфенова

Деян Станкович
Дмитрий Парфенов
  • vlad654

    Игра покажет Ху из Ху. Будет битва. А Парфёнов не дурак.

    14.08.2025

    • Дмитрий Парфенов рассказал, чего «Спартаку» не хватает по сравнению с «Зенитом»

    Ньямси — о возможном уходе из «Локомотива»: «Я хочу играть больше»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

