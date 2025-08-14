Дмитрий Парфенов рассказал, чего «Спартаку» не хватает по сравнению с «Зенитом»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» накануне матча красно-белых с «Зенитом» высказался о том, чего современному «Спартаку» не хватает по сравнению с сине-бело-голубыми.

— В чем видите причины перманентного кризиса «Спартака» и что должно произойти, чтобы ситуация не разово, а глобально изменилась к лучшему?

— Любой профессионал скажет, что для понимания этого надо находиться внутри клуба. Но со стороны кажется, что должна быть более понятная вертикаль: высшее руководство — спортивный директор — главный тренер. Не могут, не должны клубные структуры работать вразнобой. В наше время «Спартак» был семьей — от главного тренера до повара и горничных. Нас, игроков, все любили и оберегали, и мы это чувствовали. Считаю, что и сейчас «Спартаку» важно стать семьей именно внутри — независимо от того, кто и что говорит снаружи. Мне кажется, что этого не хватает и этого единства в клубе нет. Только это приносит результат.

Как раз у «Зенита» много лет были и четкое понимание этого, и структура, и то, что все внутри оберегали команду от негатива. В любом коллективе у каждого большого футболиста свои амбиции. Те, кто сидит на скамейке, недоволен таким положением дел. Но часто ли изнутри «Зенита», особенно при Сергее Семаке, просачивались какие-то скандалы, недовольства? Нет, и это тоже немаловажный момент. Хотя давление и на игроков, и на тренера там тоже очень серьезное. Но четкого понимания, куда клуб идет, вектора его развития во всех сферах — больше, — сказал Парфенов «СЭ».