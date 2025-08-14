Дмитрий Парфенов рассказал, чего «Спартаку» не хватает по сравнению с «Зенитом»
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» накануне матча красно-белых с «Зенитом» высказался о том, чего современному «Спартаку» не хватает по сравнению с сине-бело-голубыми.
— В чем видите причины перманентного кризиса «Спартака» и что должно произойти, чтобы ситуация не разово, а глобально изменилась к лучшему?
— Любой профессионал скажет, что для понимания этого надо находиться внутри клуба. Но со стороны кажется, что должна быть более понятная вертикаль: высшее руководство — спортивный директор — главный тренер. Не могут, не должны клубные структуры работать вразнобой. В наше время «Спартак» был семьей — от главного тренера до повара и горничных. Нас, игроков, все любили и оберегали, и мы это чувствовали. Считаю, что и сейчас «Спартаку» важно стать семьей именно внутри — независимо от того, кто и что говорит снаружи. Мне кажется, что этого не хватает и этого единства в клубе нет. Только это приносит результат.
Как раз у «Зенита» много лет были и четкое понимание этого, и структура, и то, что все внутри оберегали команду от негатива. В любом коллективе у каждого большого футболиста свои амбиции. Те, кто сидит на скамейке, недоволен таким положением дел. Но часто ли изнутри «Зенита», особенно при Сергее Семаке, просачивались какие-то скандалы, недовольства? Нет, и это тоже немаловажный момент. Хотя давление и на игроков, и на тренера там тоже очень серьезное. Но четкого понимания, куда клуб идет, вектора его развития во всех сферах — больше, — сказал Парфенов «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2