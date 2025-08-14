Футбол
14 августа, 14:15

Дмитрий Парфенов рассказал, чего «Спартаку» не хватает по сравнению с «Зенитом»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер — обладатель Кубка России во главе «Тосно» Дмитрий Парфенов в разговоре с обозревателем «СЭ» накануне матча красно-белых с «Зенитом» высказался о том, чего современному «Спартаку» не хватает по сравнению с сине-бело-голубыми.

— В чем видите причины перманентного кризиса «Спартака» и что должно произойти, чтобы ситуация не разово, а глобально изменилась к лучшему?

— Любой профессионал скажет, что для понимания этого надо находиться внутри клуба. Но со стороны кажется, что должна быть более понятная вертикаль: высшее руководство — спортивный директор — главный тренер. Не могут, не должны клубные структуры работать вразнобой. В наше время «Спартак» был семьей — от главного тренера до повара и горничных. Нас, игроков, все любили и оберегали, и мы это чувствовали. Считаю, что и сейчас «Спартаку» важно стать семьей именно внутри — независимо от того, кто и что говорит снаружи. Мне кажется, что этого не хватает и этого единства в клубе нет. Только это приносит результат.

Как раз у «Зенита» много лет были и четкое понимание этого, и структура, и то, что все внутри оберегали команду от негатива. В любом коллективе у каждого большого футболиста свои амбиции. Те, кто сидит на скамейке, недоволен таким положением дел. Но часто ли изнутри «Зенита», особенно при Сергее Семаке, просачивались какие-то скандалы, недовольства? Нет, и это тоже немаловажный момент. Хотя давление и на игроков, и на тренера там тоже очень серьезное. Но четкого понимания, куда клуб идет, вектора его развития во всех сферах — больше, — сказал Парфенов «СЭ».

Дмитрий Парфенов.«Сегодняшнему «Спартаку» не хватает понятной вертикали, единства и чувства семьи». Интервью Дмитрия Парфенова
Дмитрий Парфенов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Jackson 57

    Особенно хорош "народный спартаковский Сэкс":)) Или он недостаточно проспартаковский? Или недостаточно народный? Всем, не зашоренным красно-белыми шорами, представляется, что Сэкс работает под девизом "Больше Спартака, ещё больше! И ещё немного сверху! Что, уже не лезет? надавите коленкой!" Насчёт "слова лишнего". Сэкс старательно вынюхивает и вываливает в массы любые намёки на какие-либо внутренние проблемы Спартака ли, Зенита ли, или какой другой команды - "любой кипеш хорош, кроме голодовки(зачёркнуто) безденежья. А также тонны трансферных слухов... Скандалы - питательная среда для желтушной газетёнки - примерно как простоявшее ночь в открытой бутылке пиво для всяческих бацилл...

    14.08.2025

  • lenin.vowa2018

    думаю даже покупка Спартаком Жерсона и Луиса Энрике и даже вместе с Глушенковым и Барриосом не поможет Спартаку получить шесть подряд чемпионств, одно-два в борьбе может быть. Почему? Потому что за Зенитом не только богатый хозяин, который до безумия любит своё детище, но и АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС, а это не только руководство РФС и всеми футбольными структурами в стране, всеми этими КДК и ЭСК, судьями и менеджерами РФС, но и главное - поддержка на самом верху, не только футбольном. В стране у Власти - люди из другого города, не из того откуда Спартак. Когда будут из Москвы - Зенит опять будет "чемпионить" в пердиве.

    14.08.2025

  • Gordon

    Здраво.

    14.08.2025

  • hattabych

    Ну сравнил! У газпрома ручная пресса есть и главное матч тв. Тут не только команду придушить могут. Эксперты слова лишнего про Зенит не скажут. Сказал Медведев "сотый сезон" они поозирались, поозирались и сказали "конечно сотый", а ведь взрослые не глупые люди. Иначе в телевизор больше не пустят.

    14.08.2025

  • igorlvov

    Эхе хех, уважаемый Дмитрий! Какая тут в ОПУ семья!??? Лукойлу по всему видно на результаты футбольного клуба насрать с высочайшей колокольни! Пока видимо деньги идут за счет других направлений и их все устраивает! Директор Малышев!? Вообще непонятный чел - протеже глуповатого Федуна и его жены! Которому Спартак да и футбол до фанаря! Спорт директор не пришей кобыле хвост, как и та вся банда, что селекцией заведует! И Т.Д.........Пока все Ваши пожелания просто не выполнимы! И наш полёт мордой в дерьмо с разбегу продолжается! :))))

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    14.08.2025

    • Парфенов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»: «Не надо путать титулы последнего времени и народную любовь»

    Дмитрий Парфенов ответил, видит ли он у Станковича перспективы в «Спартаке»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

