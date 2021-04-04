«Урал» — «Арсенал»: Погребняк и Луценко выйдут на поле с первых минут
Стали известны стартовые составы «Урала» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе команды из Екатеринбурга с первых минут появится нападающий Павел Погребняк, у туляков сыграет форвард Евгений Луценко.
Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ткачев, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Беляев, Сокол, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич, Аджоев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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