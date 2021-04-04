Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Арсенал»: Погребняк и Луценко выйдут на поле с первых минут

12:59
Теги:

Стали известны стартовые составы «Урала» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды из Екатеринбурга с первых минут появится нападающий Павел Погребняк, у туляков сыграет форвард Евгений Луценко.

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ткачев, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Беляев, Сокол, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич, Аджоев.

Урал — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...