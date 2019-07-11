Дмитрий Комбаров: "Объяснял Каррера, но главным тактиком "Спартака" был Пилипчук"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров​ в интервью "РИА Новости" рассказал про разделение тренерских обязанностей в "Спартаке"​.

- Стереотип, что тактика "Спартака" была заслугой тренера Романа Пилипчука, а Каррера отвечал за атмосферу, верный?

- Это не придумано.

- Объяснял вам, как действовать на поле, Пилипчук?

- Объяснял Каррера, но главным тактиком "Спартака" был Пилипчук. Все замены в матчах делались в основном с подсказки Пилипчука, так же, как и все изменения по ходу игры в зависимости от счета, от игрового уклона.

- Он мог бы стать главным тренером?

- Считаю, что да.

- Без Карреры было возможно чемпионство в том сезоне?

- Чемпионство – это совместное достижение тренера и команды. Сочетание упорного труда и везения.