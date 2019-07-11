Дмитрий Комбаров: "Объяснял Каррера, но главным тактиком "Спартака" был Пилипчук"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров в интервью "РИА Новости" рассказал про разделение тренерских обязанностей в "Спартаке".
- Стереотип, что тактика "Спартака" была заслугой тренера Романа Пилипчука, а Каррера отвечал за атмосферу, верный?
- Это не придумано.
- Объяснял вам, как действовать на поле, Пилипчук?
- Объяснял Каррера, но главным тактиком "Спартака" был Пилипчук. Все замены в матчах делались в основном с подсказки Пилипчука, так же, как и все изменения по ходу игры в зависимости от счета, от игрового уклона.
- Он мог бы стать главным тренером?
- Считаю, что да.
- Без Карреры было возможно чемпионство в том сезоне?
- Чемпионство – это совместное достижение тренера и команды. Сочетание упорного труда и везения.
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