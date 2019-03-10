Дмитрий Кириченко: "Желаю Семаку успехов, но не в этой игре"

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко отметил, что не знает, насколько свеж будет "Зенит" в матче 19-го тура чемпионата России после игры Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:3). Также он пожелал удачи тренеру петербуржцев Сергею Семаку.

– Мне сложно сказать, свеж ли соперник. Это проблема "Зенита", – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Кириченко. – А нам надо играть в полную силу. Все, что имеем, мы должны показать. Восстановился "Зенит" или нет, это не наша проблема.

Семак очень сильный человек внутренне. Все от этого идет. Его успехи как футболиста и как тренера. Я ему желаю больших успехов в работе, но не в сегодняшней игре.