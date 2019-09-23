Дмитрий Кириченко: «Первый тайм в исполнении «Краснодара» однозначно худший в этом сезоне»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко в интервью «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

— Три мяча — это, конечно, большое преимущество, — отметил Кириченко. — В итоге ЦСКА его удержал, пусть и пропустил два. Первый тайм в исполнении «Краснодара» однозначно худший в этом сезоне...

— Выходит, Мусаев ошибся со стартовым составом?

— В первом тайме роль центрального нападающего пытался исполнять Ари. Но он мало за что зацепился. Его проблема в том, что он не борется, а просто играет в корпус соперника. Поэтому судья часто фиксируют фолы. Берг же, наоборот, начал цепляться, реально нагнетать. Считаю, тренеры «Краснодара» произвели очень правильные замены. Уткин и Скопинцев выпали.

— А ведь Берга даже «деревом» называли ...

— Ну у нас в интернете много чего пишут.. Вообще-то Берг — форвард сборной Швеции. Согласитесь, не самой слабой команды, да? Просто у «Краснодара» своеобразный футбол. Не каждый нападающий к нему приноровится. Ведь Берг по своей стилистике силовой исполнитель. Первый гол ЦСКА он забил со «стандарта». Второй — выиграв борьбу после подачи. По большому счету, нетипичные мячи для «быков». На мой взгляд, скандинав — игрок высокого уровня. Где-то ему потребовалось время для адаптации.

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