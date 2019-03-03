Дмитрий Хохлов: "По содержанию игры больше понравился первый тайм"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов - о матче с "Уфой" (2:1) в 18-м туре чемпионата России.

- По содержанию игры больше понравился первый тайм, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер№. - Имели явное преимущество, не позволили "Уфе" создать практически ничего. Но одна ошибка, и мы пропустили. У всех бывает. Надеюсь, такие ошибки мы допускать больше не будем. А во втором тайме "Уфа" играла по счету. Хорошо, что смогли забить два, во втором тайме взламывать их оборону было тяжело. Гол Грулева? Это у нас в России он в 20 лет считается молодым. В "Реале", например, играют и в 18-19 лет. Он уже довольно опытный, мы знаем его сильные и слабые стороны. Он вышел и сумел решить исход матча.

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