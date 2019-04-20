Дмитрий Хохлов: "Качеством игры не очень доволен"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен итогами матча 24-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:0). Однако качество футбола его не порадовало.

– Мы сегодня очень довольны победой и главное, что набрали три очка. Сегодня тот случай, когда качество игры было на втором плане. Для нас очень важно было добиться результата, - отметил Хохлов.

- Уровень игры был не самый высокий. Не так ли?

- Я не очень доволен. У нас были неплохие игры по качеству, но именно сегодня важен результат. После матча сказал, что главное – победа. Гора с плеч на данный момент упала, но нужно двигаться дальше. Эта игра ничего еще не решила, а только чуть-чуть подвинула нас в турнирной таблице. Впереди у нас еще много важных матей и расслабляться нельзя.

- Самба Соу стал чаще оставаться в запасе. С чем это связано?

- Полностью доволен игроком. Он хорошо показал себя в матчах с "Краснодаром" и сегодня. Но у них с Теттехом и Юсуповым разный набор качеств. И мы выбираем, кого ставить в зависимости от соперника и от того, как сами хотим играть. (Ярослав Сусов)