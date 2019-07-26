Дмитрий Хохлов - болельщикам: "Тренера поливайте, но команду поддерживайте!"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над "Уралом" (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России, а также свист в адрес футболистов после поражения от "Рубина".

- Первая победа в Петровском парке. Какие ощущения?

- Радостные ощущения. Мы ждали этой победы. Хорошо, что добились ее. Поздравляю болельщиков. Дай бог, чтобы и дальше так было.

- Можете сравнить ощущения после победы над "Томью" в 2008-м, когда вы были еще футболистом?

- Сравнить не получится. Было давно, стадион другой. Разве что радостные ощущения от той победы и этой. Это единственная схожесть.

- Стартовый состав сильно отличался, сделали пять замен. С чем связан ваш выбор?

- У нас есть тренировочный процесс, есть состояние футболистов. Исходя из него мы делали выбор по стартовому составу.

- После игры в Туле вы говорили о двух разных таймах, о психологических проблемах. Вы наняли психолога?

- Да нет, психолога у нас нет в команде. Сегодня просто все правильно на поле делали. В Туле мы неправильно начали играть второй тайм. Мы не смогли перестроиться, когда свою игру перестроил "Арсенал". Сегодня мы не отходили от плана на протяжении двух таймов, поэтому все и получилось.

- Вы убрали Рауша и Жоаузинью на левом фланге. Почему?

- "Урал" более активно стал играть через правый фланг. Кроме того, у Кости подзабились ноги к концу матча, а Жо не успевал опускаться в эту зону. Поэтому и решили сделать эти замены.

- В прошлом туре болельщики освистали команду. Обсуждали этот случай? Видели баннер про извинения?

- Баннер я не видел. Но действительно хочется, чтобы болельщики поддерживали команду не только когда она побеждает, но и когда проигрывает. У всех такое бывает. Культура боления должна выходить на этот уровень. Больше скажу: ребята, тренера поливайте, но команду поддерживайте. (Александр Рогулев)

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