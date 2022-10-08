В субботу, 8 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Динамо» идет восьмым — 16 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо