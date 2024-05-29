Губерниев — об уходе Дзюбы из «Локомотива»: «Он будет играть за дортмундскую «Боруссию» или «Реал Мадрид»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Я думаю, что если раньше Артем был полезен «Локомотиву», то сейчас он играет ниже своих возможностей, тормозит атаки. Было понятно, что у него зарплата большая. Поэтому от Артема Дзюбы, к сожалению, или к счастью избавились. Хочу пожелать ему удачи, я тепло к нему отношусь, надеюсь, что он продолжит играть, где — покажет время. Скорее всего, Дзюба будет играть за какую-нибудь дортмундскую «Боруссию». Либо будет, либо нет. Примерно такая же процентовка возможностей играть за «Реал Мадрид». Поэтому какие-то странные заявления агента. Но, скорее всего, Дзюба останется в России в каком-нибудь клубе, не в флагмане», — сказал Губерниев «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.

Софья Грецкая