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Сегодня, 17:20

Губерниев — об уходе Дзюбы из «Локомотива»: «Он будет играть за дортмундскую «Боруссию» или «Реал Мадрид»

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Я думаю, что если раньше Артем был полезен «Локомотиву», то сейчас он играет ниже своих возможностей, тормозит атаки. Было понятно, что у него зарплата большая. Поэтому от Артема Дзюбы, к сожалению, или к счастью избавились. Хочу пожелать ему удачи, я тепло к нему отношусь, надеюсь, что он продолжит играть, где — покажет время. Скорее всего, Дзюба будет играть за какую-нибудь дортмундскую «Боруссию». Либо будет, либо нет. Примерно такая же процентовка возможностей играть за «Реал Мадрид». Поэтому какие-то странные заявления агента. Но, скорее всего, Дзюба останется в России в каком-нибудь клубе, не в флагмане», — сказал Губерниев «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.

Софья Грецкая

Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Кузьмичев считает, что Дзюбе будет непросто найти новый клуб в РПЛ

Лука Биелович покинул «Рубин»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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