«Крылья Советов» выкупили защитника Барача у «Сочи»

«Сочи» объявил о переходе защитника Матео Барача в «Крылья Советов».

Самарский клуб воспользовался опцией выкупа 27-летнего хорвата у сочинцев.

Барач перешел в «Сочи» в июле 2021 года из венского «Рапида» и принял участие в 14 матчах команды, не отличившись результативными действиями.

В феврале 2022 года «Крылья Советов» арендовали защитника у сочинцев. За самарскую команду Барач забил 1 гол в 6 играх.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» могут выкупить Барача у «Сочи» за 500 тысяч евро.