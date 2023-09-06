Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал звонок комментатора Дмитрия Губерниева во время съемок YouTube-шоу «Ну, так нельзя».

В рамках розыгрыша Губерниев пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий — хам. Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого говном. Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать. Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не все в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Экс-футболист заявил, что не понимает, как Губерниев работает на телевидении. Также Павлюченко назвал Дмитрия противным человеком.

«Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это. Губерниев — неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая — когда-нибудь да встретимся», — сказал Павлюченко.

41-летний Павлюченко осенью 2022 года завершил профессиональную карьеру. В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский «Тоттенхэм».