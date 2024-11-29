Гафин о коррупционном скандале: «Информационный фон для российского футбола может быть токсичным»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» предположил, как коррупционный скандал может повлиять на российский футбол.

«Репутационный удар уровня Кокорин — Мамаев? Не хочу сравнивать. Согласен с главой РПЛ Александром Алаевым. Информационный фон для российского футбола может быть токсичным. Именно поэтому все заинтересованы в том, чтобы довести это дело до конца и получить вердикт компетентных органов», — сказал Гафин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.