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Дмитрий Чистяков: «Хочу попасть в составе сборной России на Евро-2020»

16:59
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о целях на вторую часть сезона и зимних сборах.

— Нужно выполнять на максимум задачи, которые ставит тренерский штаб, пахать и все будет, — цитирует Чистякова официальный паблик клуба в VK. — Кстати, в первые дни на сборах тяжело, много нагрузок, но через 4-5 дней начинаешь втягиваться.

— «Ростов» ушел на зимний перерыв в группе лидеров. Насколько доволен этим результатом?

— В целом доволен, если не считать небольшой спад в ноябре. Идем на третьем месте, теперь нужно выполнить задачу, которая ставилась перед нами летом.

— Какие цели ставишь перед собой на концовку сезона?

— Хочется быть как можно выше с командой в турнирной таблице РПЛ. А из личных — продолжать играть в основе и попасть в составе сборной России на Евро-2020.

Дополнительная информация

https://vk.com/fcrostov?w=wall-33352573_829760

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