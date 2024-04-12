Булыкин: «Динамо» не готово к борьбе за чемпионство»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

«Команда не готова к борьбе за чемпионство. Две последние игры это показали. Даже второе место будет взять очень тяжело», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В двух минувших турах РПЛ подопечные Марцела Лички проиграли «Ростову» (1:4) и «Спартаку» (1:2). По итогам 22 сыгранных матчей «Динамо» (38 матчей) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.