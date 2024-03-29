Булыкин: «В России много игроков, которые выделяются. Начиная от Тюкавина и заканчивая Сергеевым»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал выделяющихся российских форвардов.

«У нас много игроков, которые выделяются. Начиная от Тюкавина и заканчивая Сергеевым. Можно добавить сюда же Пиняева, Глушенкова», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин сыграл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. 28-летний Сергеев провел 26 игр, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.