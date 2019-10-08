Дмитрий Баринов: «Конечно, хотелось бы поиграть в «Ливерпуле»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что мечтает о продолжении карьеры в Англии. Игрок сборной России хотел бы играть у Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

— Говорят, что в «Ливперпуле» вместо Хендерсона понадобится полузащитник в центр поля. Как раз опорный с пасом и ударом.

— Дай Бог. Конечно, хотелось бы, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Тем более, Клопп — один из моих любимых тренеров. Играть в Англии — мечта. Нравится стиль игры команд. Мощный футбол.

— Именно «Ливерпуль» или, может быть, например, «Манчестер Сити»?

— Ну, «Сити» — это больше про тики-таку, а «Ливерпуль» боевитая команда с прессингом.

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