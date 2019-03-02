Дмитрий Балашов: "Арсенал" никак не слабее армейцев"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов поделился с "СЭ" мнением о победе над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ, который прошел в Грозном.

Встреча была перенесена на "Ахмат Арену" из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе в Туле.

– "Арсенал" играл в свою силу, а ЦСКА в свою. На сегодня момент, мы никак не слабее армейцев, – сказал Балашов.

– Может быть, ситуация с переносом матча сплотила команду?

– Какая разница? У нас профессиональный клуб, готовимся к каждой встрече независимо от того, где выступаем и какие сопутствующие условия.

– Матч при почти пустых трибунах походил на товарищеский. Раз это красит чемпионат России?

– Не хочу залезать в эти дебри. У нас сегодня приехало 300 болельщиков из Тулы, и поддерживали нас так, как будто мы вышли на полный стадион. Про остальное не хочу говорить, сейчас совсем другое настроение.

– Относительно легкий календарь "Арсенала" дает надежду, что замахнетесь на выход в Лигу Европы?

– Уже говорил и еще раз повторю, что идем от игры к игре. Место в таблице, это то, на что команда наработала и заслужила по ходу сезона. Поэтому после чемпионата увидим, где окажемся и подведем итоги. У нас сейчас хорошее настроение, готовимся к следующему матчу.

– Где 6 марта примете "Оренбург" в Кубке России?

– В ближайшее время информация появится на официальном сайте "Арсенала". (Арман Мкртчян)​

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