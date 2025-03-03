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Андреев: «20 миллионов за Гарсию? А как еще привозить в РПЛ сильных легионеров?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартаку» пришлось переплатить за нападающего Ливая Гарсию.

— Гарсия впечатления не произвел?

— Я его видел в Греции. Добротный нападающий, но сегодня немного остался в тени. Солари за то же время поучаствовал в четырех эпизодах. Забил, исполнил.

— А на какой позиции вы видите форварда из Тринидада и Тобаго?

— Он способен играть и в центре нападения, и на фланге. Когда встроится в командный механизм, будет опасен и там и там.

— Но стоит ли он 20 миллионов евро? Некоторые эксперты не поняли таких трат.

— Да много чего у нас писали и говорили. Про того же зенитовского парня Луиса Энрике, обсуждали суммы... А мне как болельщику нравится, когда сильные легионеры приезжают в РПЛ. Не знаю, как быстро Солари и Гарсия тут адаптируются, хотя аргентинец уже забил. Но по тому, что я видел в Греции и Аргентине, они мне понравились. Дай бог, чтобы и в России себя проявили. А то некоторые умничают, что уровень нашего чемпионата упал...

— Это не так?

— А как ты этот уровень поднимешь без сильных, качественных игроков, без легионеров?

— Но 20 миллионов за Гарсию — это не перебор?

— Кто-то считает, что москвичи переплатили. Но надо же учитывать все обстоятельства. Допустим, на футболиста претендуют «Спартак» и клуб из Голландии, который участвует в Лиге чемпионов. Красно-белые предлагают 10 миллионов, и условный «Аякс» дает десятку. И что он выберет?

— Клуб, который играет в Лиге чемпионов.

— Ну вот. И какой выход? Повышать сумму трансфера. Другого механизма, увы, у нас пока нет. Только финансовая мотивация. Вот когда вернемся в еврокубки, думаю, ценники упадут.

Вильмар Барриос, Вендел и&nbsp;Максим Глушенков.«Спартак» или «Зенит»? У Питера чемпионский опыт и трио Барриос — Вендел — Глушенков». Интервью экс-спортдира «Оренбурга»

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Дмитрий Андреев
ФК Спартак (Москва)
Ливай (Леви) Гарсия
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КДК РФС накажет «Динамо» по итогам матча против «Ростова»

Андреев считает, что у «Зенита» состав сильнее, чем у «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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