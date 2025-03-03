Андреев: «20 миллионов за Гарсию? А как еще привозить в РПЛ сильных легионеров?»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартаку» пришлось переплатить за нападающего Ливая Гарсию.

— Гарсия впечатления не произвел?

— Я его видел в Греции. Добротный нападающий, но сегодня немного остался в тени. Солари за то же время поучаствовал в четырех эпизодах. Забил, исполнил.

— А на какой позиции вы видите форварда из Тринидада и Тобаго?

— Он способен играть и в центре нападения, и на фланге. Когда встроится в командный механизм, будет опасен и там и там.

— Но стоит ли он 20 миллионов евро? Некоторые эксперты не поняли таких трат.

— Да много чего у нас писали и говорили. Про того же зенитовского парня Луиса Энрике, обсуждали суммы... А мне как болельщику нравится, когда сильные легионеры приезжают в РПЛ. Не знаю, как быстро Солари и Гарсия тут адаптируются, хотя аргентинец уже забил. Но по тому, что я видел в Греции и Аргентине, они мне понравились. Дай бог, чтобы и в России себя проявили. А то некоторые умничают, что уровень нашего чемпионата упал...

— Это не так?

— А как ты этот уровень поднимешь без сильных, качественных игроков, без легионеров?

— Но 20 миллионов за Гарсию — это не перебор?

— Кто-то считает, что москвичи переплатили. Но надо же учитывать все обстоятельства. Допустим, на футболиста претендуют «Спартак» и клуб из Голландии, который участвует в Лиге чемпионов. Красно-белые предлагают 10 миллионов, и условный «Аякс» дает десятку. И что он выберет?

— Клуб, который играет в Лиге чемпионов.

— Ну вот. И какой выход? Повышать сумму трансфера. Другого механизма, увы, у нас пока нет. Только финансовая мотивация. Вот когда вернемся в еврокубки, думаю, ценники упадут.