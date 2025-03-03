КДК РФС накажет «Динамо» по итогам матча против «Ростова»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 19-го тура РПЛ.

«В матче «Пари НН» — «Акрон» случилась задержка начала встречи на две минуты пятьдесят секунд по вине хозяев и выход за пределы технической зоны тренера по работе с вратарями «Пари НН» Джордже Пантича. У «Оренбурга» была задержка выхода из раздевалки на три минуты во встрече против «Спартака». И в матче «Ростов» — «Динамо» у гостей задержка выхода на поле на две минуты перед началом второго тайма», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 40 очками после 19-го тура. Далее расположились «Спартак» (40) и «Краснодар» (40).