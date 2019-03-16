Дмитрий Аленичев: "Я причастен к возрождению "Арсенала", очень рад вернуться сюда"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о матче с "Арсеналом" в 20-м туре чемпионата России.

- Особенный ли для меня матч с "Арсеналом"? Конечно. Я провел здесь 3,5 замечательных года, которые надолго останутся в памяти, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". - Болельщики в Туле гордятся командой, любят футболистов. Я причастен к возрождению "Арсенала". Рад сюда вернуться. Мы сюда приехали, чтобы взять три очка. Понимаю, что это будет не так просто, но сделаем все возможное.

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