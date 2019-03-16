18:51 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Я причастен к возрождению "Арсенала", очень рад вернуться сюда"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о матче с "Арсеналом" в 20-м туре чемпионата России.

- Особенный ли для меня матч с "Арсеналом"? Конечно. Я провел здесь 3,5 замечательных года, которые надолго останутся в памяти, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". - Болельщики в Туле гордятся командой, любят футболистов. Я причастен к возрождению "Арсенала". Рад сюда вернуться. Мы сюда приехали, чтобы взять три очка. Понимаю, что это будет не так просто, но сделаем все возможное.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Арсенал Т - Енисей

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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