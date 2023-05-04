Аленичев считает, что «Спартак» может выпасть из тройки РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белые могут выпасть из тройки РПЛ.

«Есть опасения, что «Спартак» не попадет в тройку, — цитирует Аленичева ТАСС. — Но надеюсь, что в пяти играх, которые остались, «Спартак» покажет свой максимум, потому что по всей части чемпионата, надо признать, команда крайне нестабильна. А если ты играешь нестабильно, то не будет результата, это уже как аксиома».

После 25 туров РПЛ «Спартак» идет на 3-м месте с 49 очками, уступая «Ростову» (50) и «Зениту» (61). У ЦСКА (4-е место) — 48 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Зенитом» 7 мая. Начало — в 18.00 мск.