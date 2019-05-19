Дмитрий Аленичев: "Есть ли разница между 15-м и 16-м местом? Конечно"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России против "Динамо". Встреча пройдет в Красноярске сегодня, 19 мая, начало – в 14.00 (мск).

– Прежде всего, благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона. Сегодня решили поменять тактику, выбрать более атакующий вариант – на острие сыграет параНас ждет очень сложная игра, не все было готово, пожтому трудности к подготовке игре была. 15-е или 16-е место – есть ли разница? Конечно, самолюбие говорит о том, что лучше закончить сезон на предпоследней строчке, – сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Енисей" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо"с 31 баллом располагается на 12-й строчке.

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