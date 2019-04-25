Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о матче с "Оренбургом" (2:1) в 25-м туре чемпионата России.

- Почему была нервная концовка? Показалось, что при счете 1:0 и удалении у соперников мы не поверили, что сможем выиграть. Появился мандраж, скованность, пропала уверенность. Пропустили необязательный гол, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы заслужили эту победу. Шансы на выживание, конечно, остаются. Нас похоронили многие, но пока есть теоретические шансы, будем цепляться. "Локомотив" играл вчера, у них на сутки больше для восстановления. Плюс нам предстоит дальний перелет в Москву. Сделаем все, чтобы восстановится. Думаю, что нам по силам отобрать очки в Москве.

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