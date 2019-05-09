Директор "Енисея": "Пока нереально играть только своими воспитанниками. Это утопия"

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал "СЭ" слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал, что нужно делать ставку на своих футболистов, а не покупать иностранцев.

– Вы согласны с тезисами Кадырова?

– Я согласен с другим тезисам, что в любом случае надо пытаться растить своих игроков и желательно, чтобы они действительно были наши, с российским паспортом. Но для этого необходимо изначально создать условия для работы детских тренеров, чтобы они были заинтересованы. Думаю, что равновесие нарушено только из-за того, что очень мало тех, кто действительно работает с душой. Прекрасно понимаю, что условия для работы мало где созданы. Должна быть финансовая заинтересованность, чтобы тренер работал и пахал, а не отбывал номер.

– Эта проблема решается ужесточением лимита и развитием детского футбола?

– Я так далеко не заглядываю. Смотрю по Красноярскому краю и понимаю, что ребята если отсюда уезжают, то в поисках лучших условий. Правильно все-таки создавать достойные места для подрастающего поколения, а потом формировать и пытаться играть своими воспитанниками. Но все равно, выступать только своими игроками невозможно. Это утопия. Нужно стараться, чтобы как можно больше родных воспитанников было. Пока нереально играть только своими ребятами.

– У "Енисея" есть желание и возможности пригласить к себе Кокорина и Мамаева?

– Считаю, что вся эта история затянулась. То, что случилось это беда, такого никому не пожелаешь. Хотелось, чтобы быстрее все для ребят закончилось, и они вернулись к нормальной жизни. Но стало и уроком для них.

Ребята очень мастеровитые игроки. Если говорим о футбольных качествах, то такие люди были бы усилением для любой команды. Футболисты квалифицированные, этого не отнять. О другом пока рано говорить. (Арман Мкртчян)