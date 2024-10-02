Билялетдинов призвал не сравнивать Батракова с Лоськовым: «Пускай он будет собой»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал выступления нынешнего игрока железнодорожников Алексея Батракова.

«Напоминает ли Батраков кого-то? Ой, я не люблю этих сравнений: второй Лоськов, пятый Дзамбротта... Пускай Батраков будет собой. Еще будет куча проблем у него, которые придется преодолевать», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.