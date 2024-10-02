Круговой об уходе Давилы из ЦСКА: «Ушел и не попрощался, даже в командный чатик не написал»
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что форвард Виктор Давила не попрощался с командой после перехода в мексиканскую «Америку».
«Давила как-то очень быстро ушел и не попрощался, даже в командный чатик ничего не написал. Уехал и после сборной не вернулся», — приводит Legalbet слова Кругового.
Давила выступал за ЦСКА с августа 2023 года. 15 сентября форвард перешел в «Америку», по данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet
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