Радимов: «Дзюба — молодец, но не зря мы говорим, что уровень РПЛ падает»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал результативность нападающего Артема Дзюбы после его перехода в «Акрон».

«Это может быть все, что угодно. Но человек, который не играл в футбол год, играл где-то «8 на 8», выходит в премьер-лигу, забивает, раздает. Дзюба молодец, но это же премьер-лига. Вот поэтому мы и говорим, что уровень упал. То есть сложно представить, что условный Хоакин из «Бетиса» возьмет, выйдет в составе какого-нибудь «Хетафе», забьет два мяча и отдаст пять передач», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

36-летний Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре. В трех играх чемпионата России форвард забил гол и сделал три результативные передачи.