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Сегодня, 18:04

Билялетдинов: «Захаряну пока рано ехать в Англию, у него нет никакого атлетизма»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если Арсен перейдет в «Челси», то может все сложиться. Мы можем это наблюдать на примере Зинченко. Хотя понятно, что Захаряну пока рано ехать в Англию. У Арсена нет никакого атлетизма, будет тяжело сразу влиться в команду. Из своего опыта могу сказать, что обязательно надо знать английский язык, чтобы играть там.

И надо подкачаться, остальное у него все есть. В России он физику не наберет, а там все будет. Я сам, когда перешел в «Эвертон», через месяцев сразу же набрал три килограмма мышц. Если Арсен уедет в «Челси», то сначала сразу поедет в аренду», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-zakharyanu-poka-rano-ekhat-v-angliyu-u-nego-net-nikakogo-atletizma-1345244/
Арсен Захарян
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
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5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
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