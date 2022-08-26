Билялетдинов: «Захаряну пока рано ехать в Англию, у него нет никакого атлетизма»

Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если Арсен перейдет в «Челси», то может все сложиться. Мы можем это наблюдать на примере Зинченко. Хотя понятно, что Захаряну пока рано ехать в Англию. У Арсена нет никакого атлетизма, будет тяжело сразу влиться в команду. Из своего опыта могу сказать, что обязательно надо знать английский язык, чтобы играть там.

И надо подкачаться, остальное у него все есть. В России он физику не наберет, а там все будет. Я сам, когда перешел в «Эвертон», через месяцев сразу же набрал три килограмма мышц. Если Арсен уедет в «Челси», то сначала сразу поедет в аренду», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.