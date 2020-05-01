Динамовец Филипп прооперирован в Германии

Как стало известно «СЭ», Максимилиану Филиппу была сделана операция на запястье правой руки в одной из берлинских клиник.

У 26-летнего немецкого полузащитника «Динамо» произошло защемление нерва еще зимой, из-за этого он пропустил третий турецкий сбор, проходил обследование в Германии. После консервативного лечения ситуация улучшилась, Филипп принял участие во всех трех весенних турах, однако боли в запястье не проходили. Запястье продолжило беспокоить Филиппа и во время паузы в чемпионате, так что медицинским штабом «Динамо» после консультации с немецкой клиникой было принято решение об операции.

Предполагается, что через десять дней динамовцу будет разрешена беговая работа, а в общей группе он сможет тренироваться через четыре недели. (Константин Алексеев)