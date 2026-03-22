«Динамо» — «Зенит»: Джон открыл счет в матче

«Зенит» вышел вперед в матче с московским «Динамо» в выездной игре 22-го тура РПЛ — 1:0.

На 22-й минуте гол забил Джон Джон. 23-летний бразилец отметился первым мячом за «Зенит».