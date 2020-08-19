«Динамо» — «Ростов»: видеотрансляция матча чемпионата России
17:00
«Динамо» сыграет с «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — 19:00.
Следить за матчем «Динамо» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Динамо» — «Ростов»
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