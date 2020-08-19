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«Динамо» — «Ростов»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:00
«Динамо» — «Ростов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» — «Ростов». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» сыграет с «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — 19:00.

Следить за матчем «Динамо» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Ростов»

Динамо — Ростов

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