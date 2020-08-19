«Динамо» — «Ростов»: Филипп открыл счет с пенальти, Комличенко удвоил результат
19:47
«Динамо» забило дважды в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».
Сначала был назначен 11-метровый с помощью ВАР. На 41-й минуте пенальти реализовал Максимилиан Филипп. Это его пятый точный удар с «точки» в российских соревнованиях.
На 45-й минуте второй мяч забил Николай Комличенко. Счет матча — 2:0 в пользу «Динамо».
Опрос
проголосовало: 5434Все опросы
Как закончится матч «Зенит» — ЦСКА?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...