РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Ростов»: Филипп открыл счет с пенальти, Комличенко удвоил результат

19:47
Теги:

«Динамо» забило дважды в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».

Сначала был назначен 11-метровый с помощью ВАР. На 41-й минуте пенальти реализовал Максимилиан Филипп. Это его пятый точный удар с «точки» в российских соревнованиях.

На 45-й минуте второй мяч забил Николай Комличенко. Счет матча — 2:0 в пользу «Динамо».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5434
Все опросы
Как закончится матч «Зенит» — ЦСКА?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир