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Сегодня, 17:00

«Динамо» — «Ростов»: дата и время матча РПЛ

«Динамо» встретится с «Ростовом» в 14-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Марцел Личка (&quot;Динамо&quot;) и Валерий Карпин (&quot;Ростов&quot;).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Динамо» набрало 26 очков в 13 матчах, «Ростов» — 13. В предыдущем туре РПЛ динамовцы в гостевой игре победили «Химки» (4:3), а ростовчане на своем поле уступили «Ахмату» (2:3).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

В прямом эфире матч бело-голубых и дончан покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию, с ключевыми событиями игры «Динамо» — «Ростов» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Полностью расписание 14-го тура и таблица РПЛ доступны в разделе чемпионата России на сайте «СЭ».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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